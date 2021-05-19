Москва, , 17:57 — REGNUM О достижениях 25-летней работы Арктического совета рассказал в своём выступлении российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщили 19 мая в пресс-службе МИД РФ.

Отметив, что за четверть века участники Арктического совета «добились значительных результатов», Лавров уточнил:

«Подписаны три юридически обязывающих межправительственных соглашения, инициировано создание Арктического экономического совета и Университета Арктики».

Кроме того, установлены «тесные связи с Арктическом форумом береговых охран», обеспечена «синергия с другими региональными организациями».

Напомним, заседание Арктического совета проходит в Рейкьявике. Россия является на данный момент председателем организации. В этом году Арктическому совету исполнилось 25 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: США не хотят милитаризации Арктики — Блинкен