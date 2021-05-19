Москва, 19 мая 2021, 17:57 — REGNUM О достижениях 25-летней работы Арктического совета рассказал в своём выступлении российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщили 19 мая в пресс-службе МИД РФ.
Отметив, что за четверть века участники Арктического совета «добились значительных результатов», Лавров уточнил:
Кроме того, установлены «тесные связи с Арктическом форумом береговых охран», обеспечена «синергия с другими региональными организациями».
Напомним, заседание Арктического совета проходит в Рейкьявике. Россия является на данный момент председателем организации. В этом году Арктическому совету исполнилось 25 лет.
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