Краснодар, , 16:45 — REGNUM Около трёх миллионов туристов отдохнули в Краснодарском крае с начала 2021 года — на 20% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе администрации региона. Подготовка летнего сезона обсуждалась 19 мая на совещании под председательством губернатора Вениамина Кондратьева.

«С начала года на наших курортах уже отдохнули 3 млн туристов — на 20% больше, чем в непандемийном 2019 году. 90% номеров забронированы и выкуплены до 1 сентября. У нас сейчас нет другого выхода, кроме как создавать условия для строительства новых отелей», — сказал Вениамин Кондратьев.

На данный момент в регионе работает более 10,5 тыс. средств размещения вместимостью 242 тыс. номеров. До конца 2021 года в регионе планируют открыть ещё 13 отелей, в том числе в «степной» зоне. Таким образом, рассчитывают власти, в регионе появятся новые точки притяжения для туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам, в 2021 году Краснодарский край посетит до 16 млн туристов. На майские праздники регион посетили около 680 тыс. гостей.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани к единому стандарту привели 78 пляжей