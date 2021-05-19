Нур-Султан, , 15:51 — REGNUM Председательство в Совете по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2022 году перейдет Казахстану, сообщили 19 мая в пресс-службе казахстанского минздрава.

19 мая прошло 33-е заседание Совета на тему «Роль первичной медико-санитарной помощи в обеспечении доступа к услугам здравоохранения в период пандемии COVID-19 в государствах — участниках СНГ».

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой стал сопредседателем заседания. Участники совещания обменялись мнениями по работе служб первичной медико-санитарной помощи.

В 2021 году Белоруссия завершает председательство в Совете по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. Глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич предложил передать полномочия казахстанскому коллеге.