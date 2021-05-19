Вологда, 19 мая, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Краснокнижный орлан-белохвост, Раненый браконьерами в 2020-м году, после реабилитации вернулся в дикую природу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Баренц-отделения WWF России.

Wwf.ru Нарьян с подругой

Напомним, лежащую на спине беспомощную птицу недалеко от ненецкой деревни Пылемец нашел, катаясь в лесу на лыжах, местный житель. Птица была доставлена в Нарьян-Мар, осмотрена ветеринаром и передана на попечение сотрудникам WWF России. Было принято решение отправить его в Вологодскую область, в Дарвинский заповедник, где есть большой опыт выхаживания таких пациентов. Ситуация была сложной и прогнозов орнитологи не давали.У орлана, которого решили назвать Нарьяном, оказалось перебитым в нескольких местах крыло и ранения мягких тканей, ему провели несколько сложных операций по извлечению свинцовых дробин и сборке перебитых костей, несколько месяцев он провел в «корсете» почти полгода заново учился летать.

«Нарьян сейчас здоров, отлично летает, сохранил навыки охоты и абсолютно готов вернуться к самостоятельной жизни в дикой природе. Одно крыло у него слегка подвисает, так как перебитая в двух местах кость стала чуть короче, но это никак не сказалось на полете. У Нарьяна даже появилась подружка — Василиса, у которой была повреждена лапа. На свободу пара отправилась вместе. Возможно, после осенней миграции в теплые края, орлан вернется на родину в НАО, так как ранее уже неоднократно летал этим маршрутом. Птица теперь окольцована и при встрече ее можно будет узнать», — рассказал орнитолог, замдиректора Дарвинского заповедника Мирослав Бабушкин.

Отметим, что орлан-белохвост — редкая птица, занесенная в Красную книгу России. Численность вида снижается из-за уничтожения мест обитания — старовозрастных лесов, загрязнения водоемов, прямого истребления и беспокойства со стороны людей.