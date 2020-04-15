Череповец, Вологодская область, , 19:25 — REGNUM Краснокнижный орлан-белохвост, подстреленный в Ненецком АО браконьерами, пережил две операции и готовится к полетам. Историю спасения редкой птицы ИА REGNUM рассказали в WWF России.

Фото Сергея Уварова WWF России

Лежащую на спине кверху лапами беспомощную птицу недалеко от ненецкой деревни Пылемец нашел, катаясь в лесу на лыжах, местный житель. Птица была доставлена в Нарьян-Мар, осмотрена ветеринаром и передана на попечение сотрудникам WWF России.

Фото Сергея Уварова WWF России

«Раненый хищник оказался орланом-белохвостом — одной из самых крупных хищных птиц, обитающих в нашей стране, с размахом крыльев до 2,5 метров. Это редкий вид, занесенный в Красную книгу России, — рассказывает координатор проектов WWF России в НАО Сергей Уваров. — Рентген показал, что у птицы огнестрельное ранение, несколько дробинок сломали крыло и застряли в кости и мягких тканях. То есть птица пострадала от браконьера. Данное деяние может квалифицироваться как незаконная охота и подпадает под статью 258 УК РФ, которая предусматривает серьезное наказание вплоть до лишения свободы».

Для оказания квалифицированной медицинской помощи и последующей реабилитации решено было отправить орлана в Вологодскую область, в Дарвинский заповедник, где есть большой опыт выхаживания таких пациентов. Дорог был каждый день, так как птица испытывала стресс и практически ничего не ела. Все ведомства, от которых зависела транспортировка птицы, оперативно отреагировали и уже через три дня орлан летел на самолете в Архангельск. В аэропорту птицу передали сотруднику местного представительства WWF России Андрею Копытову, которому предстояло везти орлана в Череповец.

«В дороге орлан вел себя спокойно, только иногда высовывал клюв в отверстия своей «темницы». Ехали почти 10 часов практически без остановок, чтобы как можно скорее доставить птицу в заповедник, где ему смогут оказать всю необходимую помощь, — рассказал Андрей Копытов, координатор проектов представительства WWF России в Архангельской области. — Численность орлана-белохвоста сокращается повсеместно, и одна из главных причин — рубка при лесозаготовках старовозрастных деревьев, которые служат этим гигантам домом. Такие крупные хищные птицы гораздо сильнее других реагируют на разрушение естественных условий обитания. Поэтому, когда люди ради забавы стреляют в этих и без того редких птиц, это преступление, которое должно быть расследовано и виновный наказан. Этому орлану повезло, его вовремя обнаружили. Надеюсь, что Нарьян поправится, снова будет летать и сможет вернуться в природу».

В тот же день уже в Череповце орлану была сделана операция, а через несколько дней еще одна, длившаяся более двух часов.

«Вторая операция была очень сложная. Мы удалили из крыла две дробины и собрали с помощью стальных спиц сломанную локтевую кость. Сейчас крыло очень хитро зафиксировано специальным приспособлением, аналогичным аппарату Елизарова, — рассказал орнитолог, замдиректора по научной работе Дарвинского государственного природного биосферного заповедника Мирослав Бабушкин, — В ближайшие две-три недели орлан будет находиться в максимальном покое в боксе, размером 2×4 м, с мягкими стенками, так как ему нельзя ударяться о твердые предметы, чтобы не деформировать кости. Затем мы снимем с крыла аппарат и переведем птицу в вольер, где она будет тренироваться прыгать и перелетать на короткие дистанции, после этого начнутся тренировки в большом разлетном вольере. Это единственный в России кольцевой вольер, где птица может летать без остановки по кругу, что ускоряет процесс реабилитации в пять раз».

Пока никто не может дать гарантий полного восстановления здоровья орлана и его способности к полету. Нарьяну (так назвали его сотрудники WWF) предстоит длительное лечение и реабилитация в Дарвинском заповеднике под наблюдением самых лучших специалистов.

«WWF будет следить за судьбой красавца Нарьяна и вместе со всеми надеяться на его возвращение в дикую природу», — подчеркнули в организации.