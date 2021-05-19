Москва, , 15:29 — REGNUM Актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме «Приключения Буратино» режиссёра Леонида Нечаева, ушла из жизни в возрасте 53 лет. Об этом её супруг, актер и журналист Алексей Войтюк написал 19 мая в Facebook.

«Сегодня не стало нашей Танюши… Помолитесь о ней!» — попросил Войтюк.

В 2018 году у Татьяны Проценко диагностировали онкологической заболевание. Зрители помнят её как Мальвину — девочку с голубыми волосами из фильма-сказки «Приключения Буратино». Этот двухсерийный музыкальный телефильм вышел на советские экраны в 1975 году.