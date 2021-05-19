Сараево, , 15:22 — REGNUM Бывший главный тренер загребского футбольного клуба «Динамо» Зоран Мамич задержан в Боснии и Герцеговине. Об этом 19 мая сообщило хорватское информационное агентство Hina.

Мамич был задержан сотрудниками государственного агентства по расследованию и защите Боснии и Герцеговины. Теперь он будет передан в суд для решения об экстрадиции и вынесения вердикта.

Отмечается, что Мамич ранее подтвердил информацию о наличии у него двойного гражданства — хорватского и боснийского. Он ранее просил рассмотреть возможность отбыть тюремный срок в Боснии и Герцеговине, а не в Хорватии.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Зоран Мамич приговорён к четырём годам и восьми месяцам тюрьмы. Срок также получил его брат Здравко Мамич. Их обвинили в хищении $17,3 млн из бюджета «Динамо» и в невыплате налогов на $1,8 млн.

11 мая Хорватия выдала международный ордер на арест Мамича.

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