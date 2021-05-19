Париж, , 15:03 — REGNUM Французский государственный секретарь по туризму Жан-Батист Лемуан рассказал, что 26 июня по всему ЕС вступит в силу так называемый санитарный пропуск. Об этом 19 мая сообщает Le Figaro.

По словам Лемуана, санитарный пропуск начнет действовать «в принципе с 26 июня для всей Европы [ЕС]» и это должно позволить оживить туризм в 27 странах Европейского союза.

Кроме того, Жан-Батист Лемуан рассказал, что ПЦР-тесты будут бесплатными, в том числе и для иностранцев. Министр назвал это Формой «сравнительного преимущества перед другими странами».

Санитарный пропуск будет свидетельствовать о сделанной прививке от COVID-19 или отрицательном результате теста на коронавирус. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что он начнёт действовать во Франции с 9 июня.

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