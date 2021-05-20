Ватикан, 20 мая, 2021, 04:15 — ИА Регнум. Израильско-палестинский кризис встревожил католических лидеров, сообщает лондонское издание The Tablet. Издание приводит заявление Католического агентства международного развития (CAFOD), в котором говорится, что насилие «должно быть остановлено, прежде чем выйдет из-под контроля и будет потеряно много жизней».

(сс) IDF Spokesperson's Unit Город Рамат-Ган (Израиль) после бомбежки

CAFOD предупреждает о рисках дальнейшего нарастания конфликта, которое повредит самым незащищенным людям. Что действительно нужно в столь сложной ситуации — это ответственное руководство, готовое работать во имя справедливости и мира для палестинцев и израильтян, создавая альтернативу насилию.

Агентство считает поводом для конфликта столкновения израильской полиции с палестинцами после угроз выселения палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме, чтобы освободить место для израильских поселенцев. Также протесты были вызваны ограничением доступа на Храмовую гору во время поста Рамадан.

О других темах, которые обсуждает католическая пресса, читайте в материале Станислава Стремидловского «В собор Святой Софии в Стамбуле вошли с мечом в руках».