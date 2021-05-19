Варшава, , 14:27 — REGNUM Вице-премьер-министр Польши, глава правящей в республике партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил в интервью для Polskie Radio, что он в ближайшие время готов завершить свою политическую карьеру.

«В июля пройдет съезд партии «Право и справедливость», и всё говорит о том, что я скорее всего буду снова переизбран на должность её главы. Но я не хотел бы этого, хотя и окончательное отношение еще не принял. Сегодня, в конце своей политической карьеры, у меня есть на примете несколько человек, кто может стать моим преемником. Я не буду их называть», — сообщил Качиньский.

По его словам, больше всего для партии делает нынешний премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. «Мне очень повезло, что в конце моей карьеры довелось работать с таким профессионалом как Моравецкий. Если бы каждый политик был таким, как он, было бы здлрово для Польши», — добавил он.

Ярослав Качиньский — родной брат Леха Качиньского, президента Польши, который 10 апреля 2010 года погиб в авиакатастрофе недалеко от Смоленска. Помимо президента тогда погибли: Владислав Стасяк — руководитель Канцелярии президента Польши, Анджей Кремер — заместитель министра иностранных дел, Томаш Мерта — заместитель министра культуры, Славомир Скшипек — глава Национального банка Польши. Также погибли и представители руководства Вооруженных сил, парламента, а также религиозные и общественные деятели.