Красногорск, 19 мая, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Крупные российские компании, включая Газпром и РЖД, должны связать свои инвестиционные программы с программами инфраструктурного развития регионов. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «От АЭС до послания: рабочий день Владимира Путина 19 мая — все новости»

"Особо обращаю внимание руководство наших крупнейших компаний, прежде всего РЖД, Газпрома: уважаемые коллеги, вы должны активно включиться в эту работу. Связать, синхронизировать свои инвестиционные планы и программы с новыми возможностями регионов по развитию их инфраструктуры», — заявил Путин.

«И, конечно, вновь повторю: правительство должно оказаться субъектам Федерации всю необходимую поддержку для реализации этих и других инфраструктурных проектов, включая комплексное развитие территорий и нового жилищного строительства», — указал он.