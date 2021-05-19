Оксана Переможенко, 19 мая 2021, 16:39 — REGNUM Соединенные Штаты планируют отказаться от санкций в отношении оператора газопровода «Северный поток — 2», сообщает 18 мая Axios со ссылкой на источники.
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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка», Klymenko Time. Многие из комментирующих задались вопросом, как украинская власть преподаст эту новость народу Украины. Иные отметили, что ничего удивительного в этом нет. Были и те, кто указал на то, что помимо потерь от запуска «Северного потока — 2», экономика Украины понесла и ранее немалые потери.
«Что и требовалось доказать», — написала Татьяна Г.
«Пусть наше правительство и дальше лижет пятую точку своему «стратегическому партнёру», — добавила Тamara.
«Какими же словами нам теперь скажут, что это хорошо? Ждём-с видосик», — отметил Viktori2611.
«А как же «Весь мир с нами»?» — спросил vint.
«Вот это зрада», — добавил Rabbit.
«А у нас зато «Крымская платформа» будет, вот так», — отметил Влад В.
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»Зрада зрадная», — отреагировала Тамара.
«Нам теперь на опережение надо сработать, чтобы не упасть лицом в грязь и не придумывать отмазки, ковыряясь в носу, «почему они так с нами». Взять и порезать нашу трубу… сварить из неё самый большой герб!..» — иронизирует Сергей.
«Ну просто неожиданная неожиданность», — добавил NatalieinWonderland.
«Самое интересное, что через Польшу идёт 40 миллиардов кубов. И можно этот поток оставить у себя и после СП-2. Но ведь для этого надо молчать и не гавкать на Россию, а это невозможно. Через Украину проходит 4 трубы. 2 магистральных трубопровода уже точно порежут и 2 оставят. Где-то на 20 миллиардов кубов. В результате ещё подорожает доставка газа», — отметил Пётр К.
«Может, у кого-то глаза откроются… Тоже мне «велыки друзи» («большие друзья», так США называют украинские политики — О. П)», — написал Bubo Aves.
«Чет гегемония не удалась, почаще надо амеров на место ставить, авось перестанут воду повсюду мутить», — пишет I U.
«Да шо они себе позволяют (амеры). А нам теперь надо против них санкции ввести», — иронизирует Владимир Васильевич.
«А мы шо, даже обеспокоенность не выразим? А как потом заднюю включать будем?» — задалась вопросом Юля.
«Так он уже почти достроен, смысл в санкциях?» — спросила Светлана.
«Значит, скоро опять поддержат суверенитет Украины пустой болтовней», — отметил R Ro.
«После таких новостей всяким Климкиным, Кулебам (бывший и действующий главы МИД Украины — О. П.) и прочей швали что-то верещать о санкциях против СП-2 как-то стремно. Как они, интересно, это объяснят упоротому стаду — «хозяин нас предал?». Хотя судьба шакалов-лимитрофов всегда одинакова, как только они становятся не нужны, их сливают. Правило без исключений», — пишет Neragul.
«Погоди, завтра придумают, как подать это за перемогу», — ответил R Ro на реплику Neragul.
«Переобуются в воздухе, как и всегда — нос надо держать по ветру», — добавил Mon poisson.
«Зато останемся без денег агрессора. Упоротые должны быть счастливы», — пишет Ярп.
«У Украины нет альтернативных вариантов загрузки своей ГТС. Вариант один, он же единственный. Но остаться на прошлом уровне транзита уже не получится. Игра сделана», — отметил V.
«Класс, то бишь уже осенью — $1,5 млрд в год. Еще и в перспективе нескольких лет ЕС, а за ним и США введут зеленые налоги на нашу продукцию… Где будем деньги брать, товарищи?» — задался вопросом Svyatoslav.