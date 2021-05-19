Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал надежду, что у Запада хватит политической воли отказаться от агрессивной риторики и сесть за стол переговоров для решения глобальных проблем. Об этом 19 мая он заявил во время пленарного заседания на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Дмитрия Медведева, в решении глобальных проблем страшнее недобросовестности только вера в собственную ложь. В подкрепление своих слов он привел цитату из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы»: «Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает».

«Это точные слова. Поэтому в экономической и политической сферах искусственно созданные химеры, абсурдные обвинения, образы врага, санкции, конечно, искажают реальность и отравляют жизнь не только сегодняшнего, но и будущего поколений, — сказал Медведев. — Доверие нельзя заработать ложью, манипуляциями, запугиванием, особенно, в международных отношениях. Угрозы обычно влекут за собой ответную реакцию».

Замглавы Совбеза напомнил, что 50 лет назад Нобелевская премия мира была присуждена европейскому политику Вилли Брандту в знак признания конкретных инициатив, повлекших ослабление напряженности между Востоком и Западом. Медведев напомнил слова Брандта, прозвучавшие в его послании: «Война уже больше не последний рациональный, а последний нерациональный довод».

«К сожалению, уровень международной напряжённости, взаимного недоверия и гонки вооружений, несмотря на то, что эти слова были сказаны очень давно, сегодня вернулись к самым мрачным временам Холодной войны. Кстати, может быть в чем-то эти времена и превзошли — по уровню напряженности по отдельным направлениям, — отметил Дмитрий Медведев. — Я надеюсь, что и у наших западных партнеров хватит воли и разума начать уважать основные принципы международного права, прекратить порочную практику односторонних ограничений, всякого рода воинственных заклинаний, сесть за стол переговоров для решения глобальных задач, стоящих перед человечеством».

Дмитрий Медведев указал, что к глобальным задачам относятся: установление адекватного регулирование по противодействию пандемии и ее последствиям, в том числе на наднациональном уровне; утверждение электронных подписей и цифровых документов.

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