Москва, , 12:52 — REGNUM В московском кафе подрались посетители, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент случился на юго-западе города по адресу: улица Вернадского, 39. В результате конфликта пострадали шесть человек. Ещё девять доставили в полицию для разбирательства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции у кафе по указанному адресу были обнаружены и нарядами скорой медицинской помощи доставлены в медицинское учреждения шесть человек», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Составлены протоколы административной ответственности. Проходит проверка. Уточняется, 15 участников конфликта являются гражданами Таджикистана и Киргизии. В полиции полагают, что ссора носит бытовой характер.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки, которые прошли в городе Дманиси, расположенном в крае Квемо-Картли в Грузии, могли перерасти в межэтнический конфликт.

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