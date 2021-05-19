Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM Российская правовая система выдержала стресс-тест пандемии, гибкое регулирование позволило избежать катастрофических последствий, отметил 19 мая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Дмитрия Медведева, те апокалиптические предсказания и сценарии, которые звучали год назад, не сбылись.

«Право выдержало стресс-тест пандемией. Гибкое и своевременное регулирование позволило предотвратить катастрофические последствия, сохранить миллионы жизней, поддержать людей и экономику в чрезвычайных ситуациях. В этом всем тоже есть свой вклад наших правовых систем», — считает Медведев.

При этом он отметил, что эпидемия действительно затронула многие сферы жизни, подорвала обычный ход их развития.

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