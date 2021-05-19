Лондон, , 12:13 — REGNUM В Зал славы Английской премьер-лиги (АПЛ) включены экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин и бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба лиги.

Кин играл за «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2005 год. В составе «красных дьяволов» он стал семикратным чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, а также четыре Кубка и четыре Суперкубка Англии.

Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. Он трижды стал чемпионом Англии, по разу выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также завоевал четыре Кубка, два Суперкубка Англии и два Кубка лиги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первыми членами Зала славы АПЛ стали Алан Ширер и Тьерри Анри. Третьим номинантом стал Эрик Кантона.

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