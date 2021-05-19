Самара, , 12:03 — REGNUM Ливни, грозы и град ожидается в Самарской области. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что ночью 20 мая по области ожидается кратковременный дождь и гроза, а днем в некоторых районах области могут пройти ливни, грозы, возможен град. Столбик термометра в регионе ночью может подняться до отметки 20 °C, а днем температура воздуха может прогреться до 32 °C.

Отмечается, что ночью 21 мая в регионе также ожидается гроза и кратковременный дождь. Температура воздуха может подняться до 28 °C. При этом днем 22 мая столбик термометра может достигнуть отметки 33 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 18 мая в регионе был побит температурный рекорд 1943 года.