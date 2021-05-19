Москва, , 11:55 — REGNUM Всех должников по алиментам в России могут начать вносить в специальный реестр. Об этом на заседании Совета Федерации сообщил министр юстиции Константин Чуйченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

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«У нас есть предложения, которые мы будем прорабатывать с Советом Федерации, общественностью. В частности, предлагается создать отдельный реестр недобросовестных должников, которые обязаны уплачивать алименты и ввести для них определенные ограничения, — сказал глава федерального ведомства. — Включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников».

Например, информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках, а также повлечёт автоматическое ограничение отдельных прав должника, пояснил глава Минюста.

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Чуйченко добавил, что в настоящее время уже рассматривается возможность установления уголовной и административной ответственности граждан при неполной оплате алиментов. Сейчас этой лазейкой в законодательстве часто пользуются, чтобы не платить всю сумму алиментов, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить в России безусловное исполнение решений по взысканию алиментов. По его словам, эта процедура не должна унижать человека, поэтому все вопросы нужно решать преимущественно удалённо.