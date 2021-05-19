Симферополь, , 11:38 — REGNUM Общественную палату Республики Крым возглавил Александр Форманчук, решение принято членами республиканской ОП 19 мая. На заседании палаты присутствовал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Александр Форманчук стал единственным кандидатом на пост председателя ОП и был избран единогласно.

«Я вам очень всем признателен, считаю, что состав Общественной палаты подобран удачно. Несмотря на пандемию, вы не выпали из процесса, продолжали работу. Думаю, что если все мы это будем сохранять и продолжать дальше, то мы выполним ту миссию, которая на нас возложена», — цитирует нового председателя Общественной палаты региона «Крыминформ».

Общественная палата Республики Крым была создана в 2014 году, её бессменным председателем являлся Григорий Иоффе. Он скончался в ноябре 2020 года. После его кончины обязанности председателя ОП исполнял Александр Форманчук, до этого занимавший пост заместителя председателя Общественной палаты Крыма.