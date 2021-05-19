Калуга, 19 мая, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 52 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 19 мая. Днём ранее, 18 мая, в регионе было зарегистрировано 54 случая.

Фото: pixabay.com

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 тыс. 77 человек, 1380 человек находятся на лечении, 33 тыс. 370 человека выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 327 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.