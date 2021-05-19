Санкт-Петербург, 19 мая, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 19 мая приняли обращение к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением снять все претензии к гражданам, которые в период пандемии получали пособия по безработице не по месту регистрации, а по месту своего фактического проживания. А также сохранить возможность для граждан вставать на учет в службе занятости в электронной форме по месту обращения, а не по «прописке».

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

В апреле 2020 года правительство РФ утвердило «Временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными». Они дали возможность людям, потерявшим работу, подавать заявления в электронной форме.

Как отметили в Заксобрании, за пособием в Петербурге обращались люди, работавшие в городе и платившие здесь налоги, но проживавшие в Ленобласти или зарегистрированные в других регионах. Эти заявления регистрировались, и людям назначались пособия по месту фактического проживания в Петербурге.

Всего за пособием в городе обратилось свыше 17 тыс. приезжих из других регионов, которым было выплачено более 33,5 млн рублей. Теперь от этих людей могут потребовать вернуть полученные деньги из-за нестыковок в законодательстве.

Петербургские депутаты попросили министра труда и социальной защиты инициировать отзыв претензий Федеральной службы по труду и занятости к безработным гражданам, которые получали выплаты по месту фактического пребывания, а не по месту постоянной регистрации.