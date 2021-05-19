Москва, , 10:35 — REGNUM В результате сильного ветра в столице России было повалено 17 деревьев и повреждено восемь автомобилей. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

«Накануне ветром было повалено 17 деревьев, повреждены восемь автомобилей. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что 19 мая в российской столице возможны отдельные порывы ветра со скоростью до 17 м/с, в связи с чем жителям Москвы рекомендовали продолжать соблюдать необходимые меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 110000 человек пострадали от суровых погодных условий в городе Юэян центральной китайской провинции Хунань