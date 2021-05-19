Белгород, 19 мая 2021, 10:27 — REGNUM Арбитраж Белгородской области 8 июня 2021 года начнёт рассмотрение иска администрации Белгорода к Белгородскому фонду поддержки армии, авиации и флота «Отечество». С ответчика мэрия требует выплаты более 22,9 млн рублей долга за аренду земли, пени за неисполнение условий концессионного соглашения и неустойку, передаёт ИА REGNUM.
Иск был подан 5 мая. Его принял к производству судья Кошин. Общая сумма претензий — 22 962 382,38 рубля. Сумма сложилась из неустойки «в виде пени за неисполнение условий концессионного соглашения
По данным с сайта фонда, он учрежден по инициативе нескольких депутатов местной думы и бизнесменов. Возглавляет фонд Сергей Боженов — депутат Госдумы седьмого созыва («Единая Россия»), который также в 2011—2015 годы был мэром Белгорода.