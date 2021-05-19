Белгород, 19 мая, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Арбитраж Белгородской области 8 июня 2021 года начнёт рассмотрение иска администрации Белгорода к Белгородскому фонду поддержки армии, авиации и флота «Отечество». С ответчика мэрия требует выплаты более 22,9 млн рублей долга за аренду земли, пени за неисполнение условий концессионного соглашения и неустойку, передаёт ИА REGNUM.

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Иск был подан 5 мая. Его принял к производству судья Кошин. Общая сумма претензий — 22 962 382,38 рубля. Сумма сложилась из неустойки «в виде пени за неисполнение условий концессионного соглашения от 20.08.2013 года», начисленной за период с 1 мая 2015 по 15 июня 2020 года — 20 798 333, 35 рубля, а также «основного долга по договору аренды земельного участка №107 от 26.05.2014 года в размере 1 579 061,1 рубля за период с 01.01.2019 по 14.06.2020 год, неустойки по договору аренды земельного участка №107 от 26.05.2014 года в размере 584 987,93 рубля за период с 27.06.2017 по 09.11.2020 год».

По данным с сайта фонда, он учрежден по инициативе нескольких депутатов местной думы и бизнесменов. Возглавляет фонд Сергей Боженов — депутат Госдумы седьмого созыва («Единая Россия»), который также в 2011—2015 годах был мэром Белгорода.