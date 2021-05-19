Пхеньян, 19 мая 2021, 10:28 — REGNUM Премьер-министр КНДР Ким Док Хун провёл инспекционную поездку по стране. Об этом сообщает Центральное телеграфное агенство Кореи (ЦТАК).
Согласно опубликованным данным, в ходе поездки премьер-министр страны посетил известняковый рудник и сельскохозяйственный кооператив Пхённи в городе Сунчхон провинции Пхёнан-Намдо (~50км от Пхеньяна).
Ранее Ким Док Хун посетил города Танчхон и Хыннам на восточном побережье, осмотрел Танчхонскую электростанцию № 5, комплекс по производству удобрений и ряд других объектов.
По сообщению ЦТАК, Ким Док Хун призвал должностных лиц и рабочих поставить реалистичную цель по увеличению производства и принять меры для бесперебойных поставок цемента, необходимого для строительства квартир в Пхеньяне.