Пекин, , 09:59 — REGNUM Китайский спутник Haiyang-2D успешно выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-4-Би» (Long March-4B, CZ-4B). Об этом 19 мая сообщает Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что запуск ракеты был произведен с космодрома Цзюцюань, расположенного в северо-западной китайской провинции Ганьсу, в 12:03 (07:03 мск).

Также известно, что спутник Haiyang-2D предназначается для наблюдения за морями и океанами, и способен в режиме реального времени вести мониторинг поверхности воды, высоты волн, направления ветра и др.

При этом отмечается, что новый космический аппарат совместно с уже находящимися на орбите китайскими спутниками Haiyang-2B и Haiyang-2C сформирует сеть, предназначенную для высокоточного мониторинга морской среды.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в госкорпорации Роскосмос сообщили, что российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 и японский исследовательский аппарат ASNARO прошли на орбите примерно в 200 м друг от друга.