Москва, , 09:28 — REGNUM Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам намерены внести в Госдуму 19 мая депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

«Инициатива требует не только вернуть индексацию, но и вернуть те долги, которые накопились перед работающими пенсионерами», — сказал Миронов.

По оценке парламентариев, потребуется 1,4 трлн рублей, средства можно взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ранее президент РФ поручил правительству РФ во главе сМихаилом Мишустинымразработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Однако ни слова об индексации пенсий работающим пенсионерам в ходе послания Федеральному собранию не прозвучало.

Читайте ранее в этом сюжете: Миронов: Путин забраковал предложения правительства по пенсиям