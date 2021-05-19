Нью-Дели, 19 мая, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В результате шквалистого ветра и мощных ливней, которые принес с собой мощный тропический циклон «Тауктае», в западной части Индии за прошедшие двое суток погибли не менее 38 человек. Об этом 19 мая сообщает агентство PTI со ссылкой на местные власти.

Циклон

Уточняется, что 13 человек из данного числа погибли на территории штата Гуджарат, 17 — в штате Махараштр, и ранее стало известно еще о восьми погибших в штате Карнатака.

При этом в настоящее время «Тауктае» из состояния «очень жестокого циклонного шторма» ослабел до «циклонного шторма» и с сильными ливнями движется в северо-восточном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тайыншинском, Акжарском и Уалихановском районах Северо-Казахстанской области поднялась пыльная буря.