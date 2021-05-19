Роттердам, Нидерланды, , 08:23 — REGNUM Российская певица Манижа выступит в первой части финала «Евровидения» — международного музыкального конкурса, который завершится в Нидерландах 22 мая. Об этом объявила ведущая пресс-конференции после полуфинала.

«Россия будет выступать в первой части», — сообщила ведущая об итогах жеребьёвки.

Манижа заявила, что во время полуфинала «целиком была собой», смеялась и была счастлива от присутствия на сцене. Она пообещала в финале конкурса быть «немного безумнее, чем сейчас».

Она напомнила, что песня на русском языке прозвучала в финале «Евровидения» 18 лет назад. Тогда на конкурсе выступил российский дуэт «Тату».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 мая на арене Ahoy в голландском Роттердаме прошёл первый полуфинал «Евровидения». Вместе с представительницей России в финал вышли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Литвы, Швеции, Бельгии, с Кипра, Мальты и Украины. Второй полуфинал пройдёт 20 мая.

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