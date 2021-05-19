Биробиджан, , 07:08 — REGNUM Фермеры Еврейской АО начали посевную сои. Приступить к работам на всех полях не позволяет паводок на Амуре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в правительстве региона.

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Всего в 2021 году в ЕАО планируют засеять соей 102 тыс. га.

Одними из первых к посевной приступили в Ленинском районе в КФХ Мазур — планируется засеять сою на полях в 330 га.

Пока невозможно начать посевную на полях вдоль Амура, так как во время паводка они находятся в зоне подтопления — влажная почва и размытые дороги не дают завезти технику. Фермеры надеются, что паводок пройдёт и они успеют завершить посевную — специалисты заверили, что сеять сою можно до двадцатых чисел июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году в Пензенской области планируют заложить более 100 гектаров плодовых и ягодных культур. На эти цели из федерального бюджета будет направлено 25 млн рублей.