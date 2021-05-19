Оренбург, , 07:00 — REGNUM В Оренбурге установилась аномальная жара. Она держится вторую неделю. Школы самостоятельно вправе принять решение о сокращении продолжительности уроков, сообщает пресс-служба мэрии.

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По словам начальника муниципального управления образования Ларисы Бебешко, определение режима занятий обучающихся относится к компетенции каждой конкретной образовательной организации. Руководство школы по своему усмотрению принимает решение о проведении уроков в других кабинетах (при наличии такой возможности) или о сокращении занятий.

«Требований по наличию кондиционеров или вентиляторов нет. В школах города прикладывают все усилия для создания комфортных условий пребывания детей: организуют питьевой режим, проветривание классов, дополнительную влажную уборку помещений», — сказала Лариса Бебешко.

Добавим, согласно метеопрогнозу, 19 мая в Оренбурге воздух прогреется до +31°C.