Улан-Удэ, 19 мая, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 37 749. Об этом утром 19 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфекционные койки для госпитализации пациентов с COVID-19

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 20 154 случая заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 880 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходит лечение в стационарах республики 281 больной. На амбулаторном лечении находятся 122 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 36 466 (+25) человек. Общее число больных COVID-19 в регионе возросло до 403 (+14) человек.

В реанимации остаются 36 пациентов в тяжёлом состоянии (20 — старше 65 лет). В том числе 22 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (13 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 90,1% — из 312 перепрофилированных коек занята 281.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшую неделю, с 10 по 16 мая, заболеваемость COVID-19 выросла на 33%.