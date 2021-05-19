Наньнин, Китай, , 05:37 — REGNUM Китайско-вьетнамский пограничный порт Дунсин в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая получил разрешение на импорт свежих фруктов, сообщает агентство Синьхуа.

Порт Дунсин 17 мая очистил свою первую партию импортных драконьих фруктов, джекфрутов и тайских дурианы общим весом 275 тонн и погрузил их на 13 контейнеровозов.

Генеральный консул Таиланда столице Гуанси городе Наньнине Бенджамас Танветьянонт заявил, что торговля фруктами через порт Дунсин может принести пользу китайско-таиландскому сельскохозяйственному, экономическому и торговому сотрудничеству и позволить китайским потребителям попробовать более свежие тайские фрукты.

Таможенный чиновник Дунсина Ли Шуцин сказал, что девять сортов свежих фруктов из Вьетнама, включая мангостаны и драконьи фрукты, а также 22 сорта тайских фруктов, включая дурианы и восковые яблоки, теперь могут быть импортированы через таможню Дунсина.