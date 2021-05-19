Новосибирск, , 04:48 — REGNUM Специалисты лаборатории экспериментальной минералогии и кристаллогенезиса Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) впервые определили условия кристаллизации алмазов в расплавах 15 редкоземельных металлов. Об этом сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

Уточняется, что синтетические алмазы рассматриваются как стратегический материал электронной техники XXI века. Их применяют в качестве регистров и ячеек памяти в квантовом компьютере или источников одиночных фотонов.

«Для синтеза алмазов с редкими и необычными характеристиками необходимы новые растворители-катализаторы. Ученые ИГМ СО РАН выяснили, что ими могут быть различные редкоземельные металлы, которые практически не исследовались с этой точки зрения. Специалисты установили, какие условия необходимы, чтобы кристаллизация происходила в расплавах редкоземельных металлов (скандия, иттрия и лантаноидов), а кроме того, определили оптимальные параметры синтеза монокристаллического алмаза», — уточняет специализированное издание.

Благодаря новым растворителям-катализаторам в структуру алмаза входят такие примеси, как кремний, германий и олово. Оптические центры с атомами этих элементов имеют уникальные спектральные свойства. Они делают искусственный кристалл перспективным для квантовых технологий. Таким образом, разработка новосибирских учёных открывает новую область использования редкоземельных металлов.