Пекин, 19 мая, 2021, 04:47 — ИА Регнум. Китай к настоящему моменту отменил 487 входящих рейсов из-за опасений в связи с пандемией COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Воздушные маршруты Китая в настоящее время открыты с 52 странами мира, а за последние четыре недели было обслужено по 2080 входящих рейсов еженедельно, включая 223 пассажирских рейса, сообщил официальный представитель Управления гражданской авиации Китая (CAAC) Хань Гуанцзу.

По словам Ханя, для устранения рисков, связанных с импортированными случаями COVID-19, CAAC призвала все авиакомпании обеспечить проверку санитарных норм, создать зоны экстренной изоляции в самолетах и ограничить пассажировместимость для международных пассажирских рейсов.

На международных грузовых рейсах авиакомпании должны усилить дезинфекцию воздушных судов и ввести специальный процесс доставки грузов с высоким риском, сказал Хан.