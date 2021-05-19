Париж, , 02:56 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита по финансированию африканских экономик 18 мая написал в Twitter, что Франция взяла на себя обязательство передать через механизм COVAX более 50 млн доз вакцин от COVID-19.

Эммануэль Макрон «Чтобы обеспечить равный доступ к вакцинам в Африке, Франция решительно взяла на себя обязательства увеличить поставки и передать через механизм COVAX более 50 миллионов доз. Помимо пожертвований, мы должны помочь Африке производить вакцины самостоятельно».

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже прошёл саммит по спасению Африки от финансового кризиса, который постановил, что африканские страны не должны быть брошены.

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