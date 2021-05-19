Вашингтон, , 01:56 — REGNUM Соединённые Штаты сохранят приверженность политике препятствования строительству газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Хайко Маасом. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба Белого дома.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия российским попыткам подорвать нашу общую безопасность, и в этой связи он указал на несогласие США (со строительством — ред.) газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров Блинкен и Маас обсудили трансатлантическое сотрудничество стран с целью решения «проблем», возникающих из-за России и Китая, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Вашингтоне намерены отложить введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода «Северный поток — 2». Двусторонние отношения и реализацию проекта Блинкен планирует обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым 19 мая.

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