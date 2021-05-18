Санкт-Петербург, 19 мая, 2021, 00:45 — ИА Регнум. В Петербурге решением Куйбышевского районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум молодым людям, которые обвиняются в групповом хулиганстве на Невском проспекте. Преступные деяния, по данным следствия, были совершены при передвижении обвиняемых на электросамокатах по тротуарам в потоке пешеходов. Расследование этого дела контролирует лично глава СКР Александр Бастрыкин.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

По версии следствия, Максим Путов, Сурадж Мамедли и иные неустановленные лица поздно вечером 13 мая двигались на взятых в аренду электросамокатах по тротуару Невского проспекта на значительной скорости. У дома 56 Путов умышленно совершил столкновение с неустановленным следствием лицом, от которого человек упал на асфальт, а самокатчики скрылись.

Около двух часов ночи 14 мая Путов, не справившись с управлением из-за небрежного вождения самоката, совершил столкновение со вторым потерпевшим, петербуржцем 1980 года рождения. После этого, по данным следствия, Путов с Мамедли напали на сбитого мужчину, нанесли ему несколько ударов руками и ногами. Затем Путов опрокинул через себя потерпевшего, который упал на тротуар и получил закрытый перелом трёх рёбер. Завершив избиение пешехода, оказавшегося в итоге на больничной койке, самокатчики скрылись с места преступления.

Молодым людям в возрасте 20 и 21 года предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»). Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, студент 2-го курса Путов, будучи допрошенным в качестве обвиняемого, свою вину не признал. Он и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации. Мамедли и его защитник отрицали, что молодой человек причастен к преступлению, также просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. В итоге оба обвиняемых отправятся в СИЗО по 15 июля 2021 года.