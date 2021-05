Санта-Клара, США, , 23:50 — REGNUM Несколько игр для виртуальной реальности получили поддержку технологии NvidiaDLSS. Об этом 18 мая сообщил портал PC Gamer.

Первыми поддержку этой технологии повышения FPS (частоты кадров в секунду) получили игры No Man's Sky, Wrench и Into The Radius. Nvidia, в частности, заявила, что при включении DLSS в No Man's Sky можно добиться удвоения FPS при настройках графики Ultra, а во Wrench частота кадров может вырасти на 80%.

Напомним, аббревиатура DLSS расшифровывается как Deep Learning Super Sampling, что можно перевести как «масштабирование в реальном времени с применением технологии машинного обучения». Это технология на основе искусственного интеллекта, позволяющая снизить нагрузку на графический процессор видеокарт Nvidia.

