Иерусалим, 18 мая, 2021, 23:32 — ИА Регнум. В ходе очередного обострения из сектора Газа по территории Израиля было запущено порядка 3,7 тыс. ракет, сообщает 18 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.

(сс) Osps7 Сектор Газа после бомбежки.

Уточняется, что из 3,7 тыс. палестинских ракет 540 не смогли покинуть пределов палестинского анклава.

«По состоянию на 19:00, с начала операции «Страж стен» из сектора Газа по территории Израиля было запущено порядка 3700 ракет, из которых примерно 540 были неудачны и упали в секторе Газа», — сообщает израильская армия.

По утверждению израильских военных, эффективность системы ПРО «Железный купол» при отражении ракетных обстрелов можно оценить в 90%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 мая продолжается очередное обострение палестинско-израильского противостояния. Палестинцы запускают неуправляемые реактивные снаряды, израильские военные отвечают авиаударами. Жертвами конфликта стали уже свыше 200 человек с обеих сторон.