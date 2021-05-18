Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Компания-оператор американского нефтебензопровода Colonial Pipeline выплатила группе хакеров-вымогателей DarkSide порядка $90 млн, сообщает 18 мая телеканал CNBC.

Телеканал со ссылкой на исследовательскую компанию Elliptic утверждает, что хакерская группа получила от своих жертв в общей сложности $90 млн в криптовалюте.

К такому выводу сотрудники Elliptic пришли на основании анализа транзакций с использовавшимся DarkSide криптовалютным кошельком.

По их данным, группировка DarkSide организовала хакерские атаки на 74 компании. При этом около половины согласились заплатить выкуп за разблокировку своих систем.

Как сообщало ИА REGNUM, хакерская атака на компанию Colonial Pipeline повлекла за собой перебои в снабжении бензином целого ряда регионов США. При этом американские СМИ поспешили заявить, что DarkSide являются «русскими хакерами».

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