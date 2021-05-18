Саранск, , 22:32 — REGNUM По итогам матча в Саранске в рамках заключительного 30-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Тамбов» оштрафовали за поведение болельщиков. Соответствующее решение принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (Российского футбольного союза).

Так, «Зенит» получил два штрафа в размере 100 и 50 тыс. рублей «за скандирование зрителями оскорбительных выражений» и за массовые нарушения зрителей требований санитарного регламента чемпионата.

«Тамбов» оштрафован на 170 тыс. рублей за массовое появление на поле посторонних лиц и также за нарушение санитарного регламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Саранске «Зенит» разгромил «Тамбов» со счетом 5:1. Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметился 32-летний таранный форвард сборной России Артем Дзюба (11', 55', 72', 74'). На 90+4-й минуте Фарход Васиев срезал мяч в свои ворота. Единственный мяч «Тамбова» забил арендованный из «Рубина» Кирилл Климов.

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