Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM 16 мая в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» в рамках заключительного 30-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» из Санкт-Петербурга разгромил «Тамбов» со счетом 5:1.

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметился 32-летний таранный форвард сборной России Артем Дзюба (11', 55', 72', 74'). На 90+4-й минуте Фарход Васиев срезал мяч в свои ворота. Единственный мяч «Тамбова» забил арендованный из «Рубина» Кирилл Климов.

В уже прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги 2020/21 Артем Дзюба принял участие в 27-ми матчах, в которых отметился 21-м забитым мячом и 6-ю голевыми передачами.

Статистика матча («Тамбов"/ «Зенит»)

Удары 7/20

Удары в створ 5/13

Владение 28%/72%

Угловые 1/11

Нарушения 6/11

«Зенит», одержав 19-ю победу в сезоне, набрал 65 очков и завершил сезон на первой строчке. «Тамбов» с 13-ю очками занял последнее место. В следующем сезоне «Тамбов» будет выступать в Футбольной Национальной Лиге.

Составы команд:

«Тамбов»: Сямюк, Денисов, Кайков (Нусуев, 81'), Мартынов (Гигашвили, 59'), Карп (Дроздов, 59'), Герман, Бавин, Климов (Терехов, 64'), Карапузов, Васиев, Архипов (Ахмаев, 82').

«Зенит»: Одоевский, Чистяков (Круговой, 59'), Караваев, Жирков (Шамкин, 60'), Хотулев, Кузяев (Чибисов, 78'), Мостовой, Сутормин, Ерохин (Кравцов, 46'), Оздоев (Сазонов, 74'), Дзюба.