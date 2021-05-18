Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Глава республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса СШАКевин Маккарти высказался против создания двухпартийной комиссии по расследованию протестов 6 января в Капитолии. Об этом 18 мая сообщает CNBC.

Капитолий. (сс) Tim Evanson

«Учитывая политические ошибки, омрачившие данный процесс, учитывая контрпродуктивный характер данных усилий, а также недальновидность деятельности спикера, который не обращает внимание на взаимосвязанные формы политического насилия в Америке, я не могу поддержать этот проект», — заявил Маккартин указав на спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси.

Голосование по созданию комиссии должно пройти 19 мая, но в связи с тем, что некоторые республиканцы поддержали Маккартни, проект может не набрать нужное для реализации количество голосов.

Напомним, спикер Нэнси Пелоси объявила о создании комиссии 15 февраля, но Демократы и Республиканцы долгое время обсуждали данную идею прежде чем договориться.

Согласно условиями предложенного проекта, комиссия будет состоять из равного количества представителей Республиканской и Демократической партий. По пять от каждой стороны. Совет наделяется правом вызывать в суд и должен будет к 31 декабря предоставить отчет, а также рекомендации по предотвращению будущих беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.