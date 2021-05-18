Лос-Анджелес, США, , 21:40 — REGNUM Джимон Хонсу вновь исполнит роль волшебника Шазама в кинокомиксе «Шазам! Ярость богов». Об этом 18 мая сообщил портал Screen Rant.

Инсайдеры утверждают, что Хонсу будет участвовать в проекте. Они отметили, что Ашер Энджел и Закари Ливай также вернутся к своим ролям. Пока студия DC официально не подтвердила эту информацию.

Стоит отметить, что, по сюжету первой части «Шазама», персонаж Джимона Хонсу погиб, проиграв главному антагонисту — безумному ученому Таддеусу Сиване (Марк Стронг). Премьера второй части запланирована на 1 июня 2023 года.

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