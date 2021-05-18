Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Американская консервативная группа 18 мая запускает рекламную кампанию, направленную на борьбу с «очнувшимся капитализмом», потратив более $1 млн на создание виде-роликов, критикующих таких гигантов, как Coca-Cola, American Airlines и Nike. Об этом сообщает CNBC.

Реклама осуждает руководителей компаний по многим причинам, в том числе за вклад в развитие детского ожирения и использование подневольного труда уйгуров в Китае.

Консервативная группа Consumers' Research, инициировавшая кампанию, сообщила, что целью рекламы является изменить мышление советов директоров касательно политических и экономических последствий вступления в споры по поводу различных законопроектов.

Многие компании смотрят не туда и забывают о потребителях, объяснил Вильям Хайлд, директор Consumers' Research, и добавил, что бизнесменам нужно перестать пытаться «подлизываться» к политикам.

Напомним, в 2010-х годах колумнист New York Times Росс Дутат ввел термин «очнувшимся капитализмом» (woke capitalism) для обозначения компаний, выражающих свою поддержку прогрессивным идеям ради сохранения своего влияния в обществе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор-республиканецМитч Макконнелл сказал, что пока политики обсуждают законопроекты, бизнесмены должны воздержаться от такого рода акций, которые организовали «Кока-Кола» и Delta Airlines в знак протеста против новых законов в сфере голосования, принятых в штате Джорджия.

Так же экс-президент СШАДональд Трамп призвал своих сторонников «дать отпор» и не покупать продукцию компаний, выступивших против нового избирательного законодательства.