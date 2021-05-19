Скопье, , 09:17 — REGNUM Министр юстиции Северной Македонии Боян Маричич 18 мая выступил в роли председателя 30-го заседания комиссии по предотвращению преступлений и уголовной юстиции офиса ООН по наркотикам и преступности. Заседание проходило в онлайн-формате.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Маричич представил членам комиссии проводимые в стране реформы в сфере правосудия. В рамках мероприятий по пресечению незаконных финансовых потоков ведется работа по созданию возможностей для конфискации незаконно нажитого имущества. Ведется подготовка закона о происхождении собственности, а также нового Уголовного кодекса.

Маричич особо ответил важность разработки концепции цифрового зала суда — ожидается, что около 200 залов будут оцифрованы.

Министр подчеркнул, что начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз ускорит процесс реализации реформ.

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