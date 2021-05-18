Москва, , 19:30 — REGNUM На околоземной орбите вероятно опасное сближение российского и японского спутников, сообщает 18 мая пресс-служба корпорации «Роскосмос».

Космос Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о российском спутнике «Канопус-В» и японском орбитальном аппарате ASNARO.

В ночь на 19 мая спутники могут сблизиться на дистанцию до 200 метров.

«По информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП) примерно в 4 утра по московскому времени 19 мая космические аппараты «Канопус-В» №5 (Россия) и ASNARO (Япония) могут сблизиться на расстояние около 200 м», — указано в сообщении пресс-службы.

Центр продолжает следить за ситуацией.

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