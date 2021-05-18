В ходе международной операции в Косово изъяли 400 кг наркотиков
Сербия, 18 мая, 2021, 23:41 — ИА Регнум. В ходе совместной операции специальной прокуратуры Косово, полиции Косово и Албании, а также итальянских и американских спецслужб 17 мая в косовском городе Липлян было изъято 400 кг наркотиков.
The National Crime Agency
Конфискованные наркотики
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, операция прошла после авторизации министерством юстиции Косово.
На своей странице в социальной сети Facebook министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу поблагодарила итальянские власти за помощь в проведении операции и выявлении наркотиков.