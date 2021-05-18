Сербия, 18 мая, 2021, 23:41 — ИА Регнум. В ходе совместной операции специальной прокуратуры Косово, полиции Косово и Албании, а также итальянских и американских спецслужб 17 мая в косовском городе Липлян было изъято 400 кг наркотиков.

The National Crime Agency Конфискованные наркотики

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, операция прошла после авторизации министерством юстиции Косово.

На своей странице в социальной сети Facebook министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу поблагодарила итальянские власти за помощь в проведении операции и выявлении наркотиков.