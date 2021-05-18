Тюмень, 18 мая, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 50 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 52 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 18 мая коронавирусом заразились 36 056 человек. Выздоровели 34 370 человек, скончались 516 пациентов с COVID-19.